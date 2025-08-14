Alassio, il Consiglio di Stato ribalta la sentenza del TAR: legittimo l'affidamento di 8 spiagge libere attrezzate

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha accolto l’appello presentato da Immobiliare Riviera S.r.l., ribaltando la sentenza n. 600/2024 del TAR Liguria. Con la decisione, pubblicata oggi, giovedì 14 agosto, è stata riconosciuta la piena legittimità della gara bandita dal Comune di Alassio ai sensi dell’articolo 45-bis del Codice della navigazione per l’affidamento, dal 2024 al 2028, di otto spiagge libere attrezzate.

La pronuncia conferma dunque la correttezza dell’operato dell’amministrazione comunale, respingendo le contestazioni avanzate da un altro operatore del settore.

Commentano il sindaco Melgrati e l'assessore agli Affari Legali Giannotta: “Siamo soddisfatti di questa sentenza del Consiglio di Stato, che riconosce ancora una volta, come nelle precedenti occasioni, il corretto operato del Comune di Alassio - che si era costituito chiedendo la riforma della sentenza del TAR e difendendo il corretto operato degli uffici - in merito all'assegnazione delle spiagge libere attrezzate, permettendo lo svolgimento di un servizio importante reso ai cittadini e ai turisti che le fruiscono”.