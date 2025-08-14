Incidente sulla A26, due camion si scontrano e prendono fuoco. Traffico in tilt, ripercussioni anche nel savonese

Un incidente ha coinvolto due autoarticolati sulla autostrada A26 in direzione nord, tra il raccordo con l'autostrada A10 e Masone. Dalle prime informazioni ricevute, i mezzi hanno preso fuoco in seguito allo scontro. Sono in corso le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco, che stanno cercando di domare le fiamme chi si sono estese anche alla vegetazione sottostante.

La circolazione al momento è bloccata e in direzione Gravellona Toce si segnalano tre chilometri di coda. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i soccorritori della Croce Verde Praese, l'automedica Golf 4, il personale di Autostrade per l'Italia e la polizia stradale. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in forze con tre squadre, di cui una da Ovada e tre supporti per la riserva di acqua.

Nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio.



Per chi da Savona è diretto a Torino o Milano, Autostrade consiglia di proseguire sulla A10 Genova-Savona verso Genova, e poi prendere la A7 Serravalle-Genova.

