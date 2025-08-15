 / Attualità

Attualità | 15 agosto 2025, 07:00

7 anni dal crollo del Ponte Morandi: una catena umana sulle spiagge per ricordare le 43 vittime

Si è svolta sul litorale di Savona e delle Albisole

Una catena umana organizzata sul litorale come già era avvenuto nel 2018 e nel 2019 per ricordare le 43 vittime del crollo del ponte Morandi.

Questa mattina sulla riva nelle spiagge di Savonae Albisole savonesi e turisti si sono uniti simbolicamente per ricordare il tragico accaduto che si è verificato alle 11.36 del 14 agosto del 2018.

"Sono passati sette anni dalla tragedia del Ponte Morandi, ma i balneari non dimenticano. Una catena umana si è formata questa mattina sulla costa savonese per ricordare le vittime di quel tragico 14 agosto e quelle 43 vite spezzate" dicono da Confcommercio Savona.

Sulle spiagge dei comuni di Albisola Superiore e Albissola Marina il 18 agosto di 7 anni fa gli albisolesi e i turisti si erano tenuti tutti per mano in concomitanza con l’inizio dei funerali di Stato che si erano tenuti alla Fiera di Genova nel padiglione Jean Nouvel.

Luciano Parodi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium