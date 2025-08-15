7 anni dal crollo del Ponte Morandi: una catena umana sulle spiagge per ricordare le 43 vittime

Una catena umana organizzata sul litorale come già era avvenuto nel 2018 e nel 2019 per ricordare le 43 vittime del crollo del ponte Morandi.

Questa mattina sulla riva nelle spiagge di Savonae Albisole savonesi e turisti si sono uniti simbolicamente per ricordare il tragico accaduto che si è verificato alle 11.36 del 14 agosto del 2018.

"Sono passati sette anni dalla tragedia del Ponte Morandi, ma i balneari non dimenticano. Una catena umana si è formata questa mattina sulla costa savonese per ricordare le vittime di quel tragico 14 agosto e quelle 43 vite spezzate" dicono da Confcommercio Savona.

Sulle spiagge dei comuni di Albisola Superiore e Albissola Marina il 18 agosto di 7 anni fa gli albisolesi e i turisti si erano tenuti tutti per mano in concomitanza con l’inizio dei funerali di Stato che si erano tenuti alla Fiera di Genova nel padiglione Jean Nouvel.