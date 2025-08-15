Carenza d'acqua a Sassello, il Sindaco lancia un appello: "La vasca della Bronda è in sofferenza"

Sassello deve far fronte alla carenza d'acqua. E il sindaco GIan Marco Scasso ha lanciato un appello agli abitanti e agli turisti che hanno affollato nelle ultime settimane il comune degi amaretti di limitare l'utilizzo se non per un uso strettamente necessario.

"Vorrei far presente a tutte le persone sul territorio e specialmente quelle vicino al capoluogo che nella mattinata odierna abbiamo la vasca dell'acqua della Bronda in sofferenza - ha detto il primo cittadino sassellese - Felici per l'apertura delle seconde case e per la partecipazione alla vita sassellese (sembra che ci siano difficoltà a trovare un alloggio anche solo pochi giorni) dobbiamo constatare che abbiamo messo in discussione alcune riserve idriche. Chiediamo a tutti di aiutarci usando con attenzione l'acqua e di farci da portavoce in questo caso".

Il Sindaco aveva firmato i primi di luglio un'ordinanza, come già avevano fatto i suoi predecessori negli anni scorsi Marco Dabove e Daniele Buschiazzo, contro lo spreco d'acqua. Vietando cosi l'utilizzo per innaffiare giardini, orti, terreni, lavaggio auto e mezzi in generale e il riempimento di piscine private sia interrate o fuori terra (gonfiabili con struttura di qualsiasi genere e tipo).

I principali serbatoi di accumulo della rete idrica non era infatti a livelli ottimali di riempimento con una conseguente diminuzione della portata idrica in rete di acqua potabile.

"Durante la scorsa stagione invernale 2024/2025, sul territorio comunale non si sono verificate precipitazioni nivometriche significative, nè successivamente si sono verificate precipitazioni meteoriche e preso atto della criticità riscontrata in alcune borgate per la scomparsa di alcune sorgenti in uso al civico acquedotto e dato atto che con la stagione estiva e con l'aumento della popolazione fluttuante, si verifica un conseguente aumento ei consumi idrici determinando, altresi, l'ulteriore riduzione della pressione di servizio della rete idrica comunale e rilevata la necessità di procedere ad una verifica ed un maggiore controllo delle risorse idriche, limitando il più possibile gli sprechi delle stesse al fine di garantire un'equa distribuzione su tutto il territorio" veniva spiegato nell'ordinanza.

La stessa era stata poi revocata il 30 luglio. Con la problematica che però si è ripresentata.