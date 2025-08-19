 / Cronaca

Alassio, occupazione abusiva del Demanio Marittimo: interviene la Guardia Costiera

L'area è stata liberata dai manufatti che occupavano uno spazio di 250 metri quadrati

Intervento della Guardia costiera di Loano-Albenga. Nell’ambito dell’attività di controllo demaniale sul territorio comunale di Alassio, il personale dell’Ufficio Locale Marittimo, coordinati dall’Ufficio Circondariale marittimo di Lano-Albenga, hanno trovato un’occupazione abusiva di 250 (duecentocinquanta) metri quadrati di arenile libero nella zona a levante della diga di sottoflutto del Porto di Alassio.

Inoltre, nella stessa zona, era stato creato un corridoio di lancio, non in regola con le autorizzazioni previste dall’ordinanza di sicurezza balneare 34/2024 dell’ufficio Circondariale Marittimo di Loano – Albenga e priva dei titoli legittimanti l'occupazione dello specchio acqueo.

L’area è stata prontamente liberata dai manufatti abusivi e restituita all’uso pubblico nell’ottica di tutelare e garantire la libera fruizione del bene demaniale. I trasgressori saranno deferiti all’Autorità giudiziaria.

