Castelbianco, ancora disperso l'escursionista francese, per le ricerce impiegati anche i droni

Ancora nessuna traccia dell’escursionista francese di 41 anni disperso da ieri nella zona di Castelbianco, nell’entroterra ingauno.

Sono ore di apprensione per la famiglia dell’uomo, di cui non si hanno più notizie dal 17 agosto, quando è stata segnalata la scomparsa ai Carabinieri della Compagnia di Alassio. Gli uomini dell’Arma hanno immediatamente informato la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Savona ed è stato quindi attivato il protocollo previsto per i casi di persone scomparse.

Il Posto di Comando Avanzato (UCL) per il coordinamento delle ricerche è stato allestito in via Veravo. Sul campo sono impegnate numerose squadre e unità specializzate: i Vigili del Fuoco con i nuclei cinofili, il reparto droni (SAPR) e l’elicottero Drago di Genova, oltre agli operatori SMTS della Croce Rossa Italiana. Alle ricerche partecipano anche il Soccorso Alpino della stazione di Pieve di Teco, squadre di volontari della Protezione Civile e i Carabinieri. È stata inoltre allertata la Croce Bianca di Albenga.

Nel tardo pomeriggio del giorno della denuncia era stata rinvenuta una possibile traccia riconducibile al disperso. Per approfondire le verifiche era stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero Drago 153 del reparto volo di Varese, dotato del sistema Dedalo, una tecnologia avanzata per la ricerca di persone scomparse.





