Albisola Servizi, il nuovo amministratore unico è l'ex Sindaco Franco Orsi

L'ex Sindaco Franco Orsi è il nuovo amministratore unico di Albisola Servizi.

La società in house del comune di Albisola Superiore sarà quindi gestita da lui fino alla fine del mandato dell'amministrazione Garbarini nel giugno del 2029.

Orsi che si era dimesso a luglio da consigliere comunale del comune di Sassello ad un mese dalle elezioni, torna quindi nel comune dove è stato primo cittadino dal 2009 al 2019 ma con un ruolo nella società partecipata.

L'incarico del precedente amministratore unico Luca Allemandi era scaduto lo scorso 15 agosto.

Nel frattempo il Comune aveva aperto le manifestazioni di interesse e alla scadenza dell'8 agosto erano state due le candidature. Dopo il colloquio con il Sindaco Maurizio Garbarini lo stesso ha scelto proprio Orsi che in attesa che venga nominato il nuovo direttore tecnico ricoprirà in via transitoria anche quel ruolo. L'ex senatore dal 2008 al 2013 e vicepresidente regionale dal 2000 al 2005, dal marzo del 2025 è inoltre membro del consiglio di amministrazione delle Acque Pubbliche Savonesi rappresentando la Servizi Ambientali di Borghetto Santo Spirito e Loano.

I soggetti interessati che intendevano presentare la propria candidatura dovevano possedere tutti i requisiti richiesti per la elezione alla carica di consigliere comunale; una particolare competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, o per uffici pubblici ricoperti o per attività associativa; non essere in rapporto di parentela (ascendenti, discendenti), di coniugio ed affinità fino al terzo grado con il Sindaco.

Per l’incarico il compenso annuo sarà quello previsto dalla normativa vigente (massimo 11.615 euro).

Una nomina che comunque è destinata a far discutere.