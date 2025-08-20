Alassio, 75enne colpito da secchiate d’acqua in spiaggia ha crisi cardiaca: scatta la ricerca dei responsabili

Stava riposando sul lettino in spiaggia, lungo passeggiata Cadorna, ad Alassio, quando un 75enne è stato colpito da una trentina di secchiate d’acqua. È accaduto a Ferragosto a un anziano di Pavia. Quello che doveva essere uno scherzo si è invece trasformato in un episodio grave: l’uomo si è sentito male, colto da shock emotivo e da una crisi ipertensiva arteriosa.

L’allarme è scattato intorno alle 17.40. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Bianca di Alassio, che hanno trasportato l’anziano al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo. L’uomo è rimasto ricoverato due giorni, fino al 17 agosto, e dovrà sottoporsi a ulteriori accertamenti.

Ad agire sarebbe stato un gruppo di giovani, ora ricercati dai carabinieri della compagnia di Alassio. Le indagini sono in corso: verranno raccolte testimonianze e visionate le immagini delle telecamere della zona per risalire agli autori dello “scherzo” finito male.