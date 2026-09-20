Savona, Gaspare Calafiore nuovo Questore: succede a Giuseppe Mariani

Gaspare Calafiore è il nuovo Questore di Savona. Succede a Giuseppe Mariani che era subentrato nell'ottobre del 2024 a Alessandra Simone e che guiderà la Questura di Alessandria. Calafiore era stato Vicario del Questore in Questura a Caltanissetta.

Originario di Siracusa, laureato in Giurisprudenza, abilitato alla professione forense e all’insegnamento di materie giuridiche, era entrato in Polizia nel 1990.

Aveva prestato servizio per diversi anni alla Questura di Enna dove aveva diretto la Digos, fino al 1999, e l’Ufficio di Gabinetto, fino al 2002. Trasferito alla Questura di Siracusa, aveva diretto l’Ufficio Immigrazione fino al 2012. Oltre a dirigere l'ufficio, era stato componente, per la Polizia di Stato, della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale. Nel 2012 era stato promosso Primo Dirigente dal Consiglio di Amministrazione per il personale della Polizia di Stato. Dopo la promozione, nel 2013, era stato nominato Capo di Gabinetto del Questore di Siracusa, incarico che aveva ricoperto fino al trasferimento a Caltanissetta.

Mariani, originario di Lecce, era arrivato dalla Questura di Vercelli dove era in carica dal maggio del 2023, ed era tornato a Savona dove aveva già lavorato come vice questore vicario. Entrato in Polizia nel 1985, dopo aver superato il concorso per Allievo Vice Commissario della Polizia di Stato, frequentò dal 1985 al 1990, il 2° Corso Quadriennale per Vice Commissari. Venne poi assegnato, nel novembre del 1990, quale prima sede di servizio, al Commissariato di Gela (Caltanissetta), dove, fino ad ottobre 1992, prestò servizio in qualità di Funzionario Addetto – Dirigente del Settore Volanti. Successivamente aveva prestato servizio, in qualità di Dirigente nel Commissariato di Niscemi (Caltanissetta) dal 1992 al 1996, nel Commissariato di Caltagirone (Catania) dal 1996 al 1999, al Commissariato di Niscemi (Caltanissetta) dal 1999 al 2001 e presso il Commissariato di Tarquinia (Viterbo) dal 2001 al 2003. Promosso Primo Dirigente nell’ottobre 2002, era stato assegnato nel marzo 2003 alla Questura di Prato, dove aveva diretto la Divisione Anticrimine fino al 2005. Dal 2005 al 2013 aveva diretto il Commissariato di Carrara (Massa-Carrara).

Nel novembre 2013 era stato nominato Vicario del Questore di Savona, incarico ricoperto fino a luglio 2016, per poi svolgere analoghe funzioni nella sede di La Spezia, dal 2016 al 2020, dove ha sovrinteso anche la Divisione P.A.S.I..

Promosso Dirigente Superiore l'1 luglio 2020, viene assegnato nel dicembre successivo all’Ufficio Centrale Ispettivo, con l’incarico di Ispettore Generale. Da febbraio aveva diretto il Compartimento Polizia Ferroviaria per la Liguria di Genova, incarico ricoperto fino al 14 maggio 2023. Dal 15 maggio era stato Questore della provincia di Vercelli.