 / Cronaca

Cronaca | 20 agosto 2025, 16:40

Bimbo di 5 anni si perde in spiaggia ad Albissola: in aiuto per le ricerche i cani da salvataggio Kiwi e Asia

L'episodio domenica scorsa. Fortunatamente il bambino è stato ritrovato

Bimbo di 5 anni si perde in spiaggia ad Albissola: in aiuto per le ricerche i cani da salvataggio Kiwi e Asia

Un bimbo si perde sulla spiaggia e anche grazie al loro aiuto è stato ritrovato.

La scorsa domenica pomeriggio sul litorale di Albissola Marina un bambino di 5 anni si è allontanato dai genitori che non riuscivano più a trovarlo.

Allora sono scattate le ricerche e ad aiutarli anche i cani della Scuola Cani di Salvataggio della Liguria Kiwi e Asia in servizio nella spiaggia libera albissolesi come tutti le domeniche da luglio.

Gli animali a quattro zampe guidati da Silvia e Luca si sono messi a disposizione per setacciare il litorale.

Il bimbo fortunatamente è stato ritrovato.

Luciano Parodi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium