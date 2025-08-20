Bimbo di 5 anni si perde in spiaggia ad Albissola: in aiuto per le ricerche i cani da salvataggio Kiwi e Asia

Un bimbo si perde sulla spiaggia e anche grazie al loro aiuto è stato ritrovato.

La scorsa domenica pomeriggio sul litorale di Albissola Marina un bambino di 5 anni si è allontanato dai genitori che non riuscivano più a trovarlo.

Allora sono scattate le ricerche e ad aiutarli anche i cani della Scuola Cani di Salvataggio della Liguria Kiwi e Asia in servizio nella spiaggia libera albissolesi come tutti le domeniche da luglio.

Gli animali a quattro zampe guidati da Silvia e Luca si sono messi a disposizione per setacciare il litorale.

Il bimbo fortunatamente è stato ritrovato.