Bimbo di 5 anni si perde in spiaggia ad Albissola: in aiuto per le ricerche i cani da salvataggio Kiwi e Asia

Un bimbo si perde sulla spiaggia e anche grazie al loro aiuto è stato ritrovato.
La scorsa domenica pomeriggio sul litorale di Albissola Marina un bambino di 5 anni si è allontanato dai genitori che non riuscivano più a trovarlo.
Allora sono scattate le ricerche e ad aiutarli anche i cani della Scuola Cani di Salvataggio della Liguria Kiwi e Asia in servizio nella spiaggia libera albissolesi come tutti le domeniche da luglio.
Gli animali a quattro zampe guidati da Silvia e Luca si sono messi a disposizione per setacciare il litorale.
Il bimbo fortunatamente è stato ritrovato.