Ceriale ricorda i fratelli Cervi: in sala Fizzotti la regista Liviana Davì con il film “I miei sette padri”

È in programma a Ceriale venerdì 22 agosto alle 21, nella sala polivalente Francesco Fizzotti la proiezione del film documentario “I miei sette padri” (2022) della regista Liviana Davì, che sarà presente in sala e introdotta dal presidente della sezione Anpi “Felice Cascione” di Ceriale, Dino Morando.

La pellicola ripercorre la vicenda dei fratelli Cervi, fucilati dai fascisti il 28 dicembre 1943 insieme al compagno Quarto Camurri. Il racconto si intreccia con la voce di Adelmo Cervi, figlio di Aldo e Verina Castagnetti, che aveva solo quattro mesi quando il padre fu ucciso. Attraverso memorie personali, filmati inediti e il libro scritto da Adelmo con Giovanni Zucca, il documentario restituisce la forza di una storia simbolo della Resistenza, a ottant’anni dall’eccidio.

Prodotto con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e dell’Istituto Alcide Cervi, e realizzato anche grazie a un crowdfunding che ha coinvolto oltre 600 realtà antifasciste, I miei sette padri è già stato presentato in anteprima a Casa Cervi e in prima nazionale a Bologna per l’anniversario della Liberazione.

La sezione Anpi Felice Cascione di Ceriale, da quindici anni socia onoraria dell’Istituto Cervi e parte dell’assemblea del direttivo, propone questa serata per mantenere vivo il ricordo e diffondere i valori di giustizia, libertà e democrazia.

L'ingresso all'evento è libero.