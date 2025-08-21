A Laigueglia mostra fotografica e concerto in piazza Cavour "Immagini che parlano note che ascoltano"

Questo venerdì sarà una di quelle serate che restano dentro. Nel silenzio elegante di Laigueglia, tra il mare che respira piano e i colori del tramonto, prende vita un evento speciale che durerà fino al 7 settembre: la mostra fotografica “Natura Viva – Anima degli Elementi” dei fotografi Matteo Ronca e Julia Vitkovska. Un percorso visivo allestito nell'edificio della ex Sanita Marittima in Piazza Cavour che racconta la forza e la delicatezza della natura, tra paesaggi che emozionano e sguardi che fanno riflettere.

A rendere tutto ancora più magico, ci sarà la musica. Il noto chitarrista ligure Matteo Garbarini salirà sul palco per il concerto acustico “Racconti sulle note”, accompagnato da Alfa, in una performance intima e coinvolgente pensata per dialogare con le immagini e con il pubblico.

Così commenta Alessandro Chirivì, capogruppo di maggioranza e delegato al calendario delle manifestazioni ed alla cultura: "Un incontro tra visioni e suoni, dove la fotografia si fa racconto e la musica diventa il palcoscenico ideale per lasciarsi trasportare — il tutto nella splendida cornice di Piazza Cavour a Laigueglia, tra emozione, bellezza e magia".

"In questi giorni Laigueglia è piena di percorsi artistici, sono infatti in corso anche altre due mostre: la mostra di acquerelli di Ornella Raveame dal titolo Laigueglia nel cuore, in biblioteca fino al 10 settembre, visitabile durante gli orari di apertura al pubblico e la mostra fotografica di Claudia Torello dal titolo Quello che le donne dicono, nell'Oratorio di Santa Maria Maddalena fino al 26 agosto, tutte ad ingresso libero" conclude Alessandro Chirivi.

L'appuntamento è per venerdì 22 agosto alle Ore 20 per l'inaugurazione con Aperitivo a Buffet cui seguirà alle 21 il Concerto acustico con Matteo Garbarini e Alfa.



