“Quando c’era… il Concertino”, ad Alassio una nuova rassegna musicale in quattro serate

Un vero e proprio viaggio tra le melodie italiane e internazionali dagli anni ’30 fino ai giorni nostri, articolato in in quattro serate speciali, tutte con inizio alle ore 21:15.

E' la nuova rassegna musicale in arrivo ad Alassio, ideata dal cantautore alassino Nando Rizzo in collaborazione con l’Assessorato al Turismo del Comune, dal titolo “Quando c’era… il Concertino”.

L'iniziativa, ad accesso libero, andrà in scena martedì 26 agosto in Piazza Matteotti, martedì 2 settembre in Via Diaz, martedì 9 settembre in Piazza Partigiani, per concludersi martedì 16 settembre nei giardini al di sopra del Muretto di Alassio.

La rassegna intende rendere omaggio alle tradizioni musicali del passato, ricordando l’atmosfera dei Caffè Concerto e dei concertini, quando i locali della città erano animati dalle esibizioni dei musicisti che lasciavano spesso il segno del loro passaggio apponendo le proprie firme sulle piastrelle del celebre Muretto.

Il vicesindaco di Alassio con delega al Turismo, Angelo Galtieri, commenta: “Questa iniziativa , che ha debuttato con grande successo lo scorso anno nello stesso periodo di fine estate, si propone di riportare alla luce lo spirito conviviale e l’atmosfera unica dei concertini, ovvero una tradizione musicale che ha rappresentato l'anima di Alassio per decenni. Siamo quindi davvero entusiasti di accogliere e patrocinare nuovamente questa rassegna musicale che, grazie al talento e alla passione di Nando Rizzo e dei musicisti che lo accompagneranno, offrirà serate davvero speciali, ricche di melodie indimenticabili, tra ricordi e suggestioni che fanno parte della nostra storia”.