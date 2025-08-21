Ritrovati dalla Polizia Locale di Alassio due fratelli minorenni scomparsi la notte prima nel torinese

Nella serata di ieri, mercoledì 20 agosto, sono stati ritrovati dalla Polizia Locale su una panchina nella zona di passeggiata a levante di Alassio i due fratelli minorenni scappati di casa la notte prima, in un paese del torinese.

I genitori avevano immediatamente denunciato la scomparsa e si era quindi attivata la macchina delle ricerche che aveva coinvolto anche la Riviera, in quanto tutta la famiglia era stata la scorsa settimana in ferie proprio ad Alassio. I giovani, di 16 e 14 anni, hanno ammesso la bravata ed hanno poi atteso fino a tarda sera, assistiti dagli agenti intervenuti, l’arrivo della madre a cui sono stati riconsegnati.