Alassio, trovato il corpo senza vita di un uomo in via Mazzini: inutili i soccorsi

Questa mattina, pochi minuti dopo le 7, il corpo di un uomo è stato rinvenuto senza vita in via Mazzini, nei pressi dell’ex cinema Ritz. A dare l’allarme alcuni passanti, che hanno notato l’uomo riverso a terra e hanno chiamato i soccorsi.

In pochi minuti sono intervenuti i volontari della Croce Rossa di Alassio e della Croce Bianca di Andora, insieme ai sanitari del 118 giunti sul posto con l'automedica, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, che hanno transennato l’area e raccolto le prime testimonianze. Da quanto trapela, si tratterebbe di una persona di origine straniera. Sembra che il decesso sia dovuto a cause naturali, forse un improvviso malore.