Regione, Natale e Arboscello (PD): “Bucci si crede un monarca e fa pressione al presidente del Nucleo di valutazione per modificare la relazione sui direttori generali"

Nuovo caso politico in Regione. A scatenarlo il fatto che il presidente Bucci insoddisfatto dei giudizi espressi sui direttori generali delle Asl , avrebbe chiesto modifiche alla relazione su questi ultimi. Una vicenda che h aperto apre un fronte di scontro istituzionale.

“A Bucci non sono piaciuti i giudizi sui direttori generali e ha fatto pressioni al presidente del Nucleo di Valutazione della performance per modificare la relazione seguendo le sue indicazioni. Un gesto gravissimo e di una prevaricazione inaudita. Bucci non ha, per legge, nessun titolo per fare queste richieste- dicono i consiglieri regionali Pd Roberto Arboscello e Davide Natale - Le norme attribuiscono esclusivamente al Nucleo la valutazione annuale del Segretario generale e dei direttori generali, nonché l’attribuzione agli stessi della retribuzione di risultato attraverso un parere vincolante sul sistema di misurazione e valutazione della performance dei dirigenti. Ma Bucci ha manifestato la propria insoddisfazione di fronte alla valutazione presentata chiedendo modifiche. Un’ingerenza gravissima che ha portato il Presidente del Nucleo di Valutazione delle performance a presentare le proprie irrevocabili dimissioni. Bucci si crede un monarca assoluto che vuole sostituirsi a organismi previsti dalla normativa regionale e vuole giudicare l’operato di professionisti senza averne nessun titolo".

E concludono : "Siamo arrivati all’assurdo: se non chini il capo al Presidente Bucci rischi o la defenestrazione oppure ti devi dimettere. Il Presidente del Nucleo non ha ceduto alle pressioni di Bucci e, al termine di un confronto con il Presidente della Regione stesso e alla probabile presenza di diverse altre persone, ha rassegnato le proprie dimissioni. La prevaricazione non ha vinto. Chapeau al presidente del nucleo di valutazione. L’ennesima pessima figura per Bucci e la sua maggioranza. Verificheremo i prossimi passi e, in base alle decisioni che verranno assunte, saremo pronti a rivolgerci alla Corte del conti”.