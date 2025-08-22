Savona, controlli delle volanti in Piazza del Popolo, arrestato un minorenne

A Savona la Polizia di Stato ha arrestato un minorenne, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante i quotidiani servizi di controllo del territorio a Savona, in Piazza del Popolo, i poliziotti delle Volanti nel pomeriggio di martedì 19, hanno proceduto ad un controllo nei confronti di due giovani, rispettivamente un minorenne e un diciannovenne, che stazionavano nella piazza.

I due, sprovvisti di documenti di identità, al momento del controllo hanno consegnato spontaneamente alcuni involucri contenenti sostanza stupefacente. In particolare, il diciannovenne è stato trovato in possesso di hashish per un peso di 0,12 grammi, ritenuto per uso personale.

Il minore invece è stato trovato in possesso di otto dosi di hashish per un peso complessivo di 8,48 grammi, un bilancino di precisione e 310 euro in contanti, somma ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Dagli ulteriori accertamenti è emerso, inoltre, che il ragazzo si era allontanato da una comunità in Sicilia alla quale era stato affidato con provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Palermo.

Per il minore è scattato l’arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ed è stato affidato al CPA di Genova a disposizione dell’A.G. dei minori, mentre il diciannovenne è stato segnalato alla Prefettura per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

La Polizia evidenzia che "i provvedimenti adottati in questa fase non implicano la responsabilità dell'indagato sino al definitivo accertamento di colpevolezza che potrà avvenire solo con sentenza irrevocabile".