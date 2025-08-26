Savona, conferivano rifiuti ingombranti senza averne diritto: 16 indagati

Depositavano i materiali ingombranti senza averne il titolo in quanto non erano iscritti all'Albo nazionale dei Gestori Ambientali della Camera di Commercio.

Per questo 16 soggetti, titolari di ditte di sgombero cantine e traslochi sono indagati dalla Procura di Savona.

A coordinare le indagini svolte dalla polizia locale di Savona il Pubblico Ministero Claudio Martini.

L'attività degli agenti savonesi si è concentrata nelle annate 2023-2024 e i primi mesi del 2025 nel quale hanno potuto appurare che i soggetti avrebbero conferito una grande quantità di rifiuti ingombranti (elettrodomestici, mobili, legname) nel centro raccolta di via Caravaggio senza però effettivamente avere il diritto di farlo. Gli stessi avrebbero presentato all'ingresso del centro un permesso stampato, una delega che però sarebbe stata ripresentata, sempre la stessa, più e più volte.

Gli stessi rifiuti avrebbero dovuto essere conferiti nelle discariche pagando chiaramente una somma. Cosa che non avviene in via Caravaggio visto che il servizio è gratuito.

18 i mezzi che sono stati sequestrati. Le segnalazioni erano giunte da Sea-S.