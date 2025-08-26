Alassio, distraggono la commessa e rubano occhiali firmati: denunciate due donne

Ieri sera, nell’ambito dei servizi quotidiani di prevenzione e controllo del territorio, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alassio sono intervenuti a seguito di una segnalazione di furto in un negozio del centro cittadino e hanno denunciato due donne, una delle quali con precedenti specifici, con l’accusa di furto aggravato.

Due giovani, di 19 e 20 anni, entrambe di origine straniera, sono entrate in un negozio di ottica e, mentre una ha distratto la commessa, l’altra ha approfittato del momento per impossessarsi di due paia di occhiali firmati in esposizione, per un valore complessivo di circa mille euro, allontanandosi subito dopo. La commessa, accortasi del furto, ha chiamato immediatamente il 112. L’intervento della Volante ha permesso di individuare e bloccare le due responsabili, che sono state immediatamente accompagnate presso gli uffici del Commissariato.

Ad una delle due, residente in Piemonte, è stato notificato il F.V.O. (foglio di via obbligatorio) e, per un anno, non potrà fare ritorno nel Comune di Alassio. La refurtiva è stata recuperata e restituita, e per le due donne è scattata la denuncia all’A.G.