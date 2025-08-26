Schiaffi e spintoni ai carabinieri, non si calma e viene fermato con il taser: arrestato

È stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale con lesioni un cittadino cubano che, nella giornata di domenica, ha aggredito i carabinieri intervenuti per un controllo stradale ad Albenga.

Le forze dell’ordine sono intervenute per un'auto che procedeva a zig zag. Una volta fermato il veicolo, la conducente, una donna, si è rifiutata di sottoporsi all’alcol test. Durante le operazioni, l’uomo seduto al lato del passeggero ha iniziato ad ostacolare l’intervento, colpendo i militari con schiaffi e spintoni.

Nonostante i ripetuti inviti a calmarsi, l’uomo ha continuato con il comportamento aggressivo, costringendo i carabinieri a fare uso del taser. Prima intimando di fermarsi e poi successivamente visto che non si placava la sua ira bloccando utilizzando il dispositivo.

Uno dei militari ha riportato delle lesioni, per le quali in ospedale hanno emesso una prognosi di cinque giorni.

L’uomo è stato quindi tratto in arresto e condotto in caserma.



