Alla guida dello scooter della madre ubriaco, con due amiche a bordo senza casco: denunciato dopo un incidente

Era alla guida dello scooter della madre con un tasso alcolemico di 1,7 g/l, quindi quasi quattro volte oltre al limite consentito, trasportando due amiche, che peraltro non indossavano nemmeno il casco.
E’ questo il risultato degli accertamenti della Polizia Locale di Alassio che, intervenuti nella mattinata di domenica scorsa (24 agosto, ndr) per i rilievi di rito di un piccolo incidente avvenuto poco dopo le 7:30 sulla via Aurelia in direzione Albenga, fortunatamente senza gravi conseguenze.
Il giovane protagonista della vicenda, un 22enne residente nel Finalese, probabilmente dopo una notte passata a consumare alcolici, dovrà rispondere davanti all’Autorità Giudiziaria della guida in stato di ebrezza trattandosi della fascia, quella accertata dagli agenti tramite l’etilometro a cui è stato prontamente sottoposto, più alta tra quelle previste dal Codice della Strada.
La patente è stata ritirata e le sanzioni pecuniarie complessive potranno superare anche i 6.000 euro.