Viola il divieto di avvicinamento e maltratta la moglie in un B&B di Pontinvrea: arrestato

Viola il divieto di avvicinamento e viene arrestato a Pontinvrea.

L'uomo, con precedenti per maltrattamenti e danni a persone, era stato sottoposto alla misura del Dapo disposta dalla Procura di Busto Arsizio per aver picchiato la moglie.

Lo scorso fine settimana però si era diretto in vacanza con la donna in un bed and breakfast del comune dell'entroterra savonese e ad un certo punto ha iniziato a strattonarla per i capelli e buttarla per terra.

In compagnia della moglie e della loro bambina erano presenti però anche alcuni parenti che hanno chiamato i carabinieri.

I militari intervenuti sul posto lo hanno quindi tratto in arresto. Nel processo per direttissima che si è tenuto ieri in Tribunale a Savona il giudice ha convalidato l'arresto e l'uomo ha patteggiato.