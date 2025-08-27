Tpl Linea, nessun accordo tra sindacati e azienda: proclamato sciopero per l'8 settembre

Sciopero lunedì 8 settembre. Questa la decisione delle organizzazioni sindacali e dell'rsu sindacali di Tpl Linea dopo che le trattative con l'azienda sull'organico degli autisti, le ferie e lo stato manutentivo degli autobus non sono andate a buon fine.

"La trattativa tra la Direzione aziendale di TPL Linea e le organizzazioni sindacali non ha prodotto risultati concreti, resta molto grave la carenza di autisti che genera un pesante ricorso al lavoro straordinario e alla negazione delle ferie - spiegano dall'rsu di Tpl Linea - Molto peggiorata la condizione manutentiva degli autobus che sempre più frequentemente a causa di continui guasti provoca l’impossibilità a effettuare tutte le corse programmate.

La RSU e le Segreterie Provinciali hanno chiesto un incontro ai soci di maggioranza dell’Azienda, Comune e Provincia di Savona e al Presidente Vincenzo Franceri, solo la Provincia si è resa disponibile ad un confronto, silenzio da parte del Comune di Savona. L'azienda continua ad assumere personale amministrativo mentre i bus restano fermi".

"Le organizzazioni sindacali rivendicano il raggiungimento di 320 autisti per

effettuare il servizio pubblico nella provincia, maggiore manutenzione per gli autobus oltre un realistico piano di

rinnovamento che da anni è annunciato ma non ancora realizzato - concludono - La gestione del servizio in queste condizioni non regge a lungo.

Per denunciare questa grave condizione gestionale è stato proclamato uno sciopero di 24 ore il prossimo 8 settembre e tre assemblee dei lavoratori, il 2 settembre per i lavoratori del deposito di Savona, il 3 settembre per il deposito di Cisano sul

Neva, il 4 settembre per i depositi di Cairo Montenotte/Millesimo".