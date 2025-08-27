 / Attualità

Sarabanda, il campione del game show musicale è il savonese Marco Briano

26 anni, geometra, scacchista e appassionato di musica, per tre sere è andato molto vicino a vincere il montepremi

Marco Briano di Savona da domenica sera è il nuovo campione di Sarabanda.

Il 26enne, ex studente del Boselli Alberti, è diventato un vero protagonista del noto game show che vede al centro il mondo della musica condotto da Enrico Papi e in onda nel preserale di Canale Cinque.

Ragioniere, scacchista qualificato al terzo livello nazionale, tifoso del Genoa e appassionato di ciclismo e chiaramente del mondo della musica, nelle ultime tre serate del programma è andato vicinissimo a vincere il montepremi arrivato a 122mila euro.

Lui e il suo "orecchio assoluto" sono stati ad un soffio ieri dal conquistare il 7X30. Ha sbagliato infatti il titolo "Un ragazzo di strada" brano della band musicale "I Corvi" del 1966.

Potrà comunque riprovarci questa sera.

Luciano Parodi

