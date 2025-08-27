 / Attualità

Scuole, nominati i dirigenti scolastici in reggenza: nuovi presidi a Sassello, Loano/Boissano, Albisole e Andora/Laigueglia

I presidi nominati quindi dovranno coprire le sedi vacanti nonostante siano già impegnati a dirigere altri istituti

Sono stati pubblicati gli incarichi aggiuntivi di reggenza dei dirigenti scolastici negli istituti savonesi.

 I presidi nominati quindi dovranno coprire le sedi vacanti nonostante siano già impegnati a dirigere altri istituti.

Nell'Istituto Comprensivo di Sassello è stata scelta Sonia D'Auria,  già dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Savona 1 Don Andrea Gallo dal settembre 2023. 

Ad Andora/Laigueglia Beatrice Priamaggiore, già preside ad imperia al Liceo Linguistico-Scienze Umane Amoretti e Artistico.

Nel comprensivo Loano/Boissano Mosè Laurenzano che è già dirigente dell'ISS Falcone di Loano.

Nell'Istituto comprensivo delle Albisole fino al 14 febbraio 2026 Andrea Piccardi che dirige anche l'Istituto Comprensivo Savona II Sandro Pertini. All'Istituto Comprensivo Varazze-Celle Nelson Mandela Armandino Memme.

All'Istituto Comprensivo di Finale Ligure era già stata nominata Elisabetta Meloni.

Luciano Parodi

