Trend positivo e visitatori da tutto il mondo per Villa della Pergola, Ricci: “Alassio meta autentica di turismo slow”

Il 2025 segna per Alassio un anniversario importante: i 150 anni dall’arrivo degli inglesi. In questa ricorrenza, Villa della Pergola e i suoi giardini sono simboli di quel legame profondo con il Regno Unito.

"Il 2025 è un anno speciale: Alassio celebra i 150 anni dall’arrivo degli inglesi ad Alassio e Villa della Pergola con i suoi Giardini sono tra i simboli di questo anniversario e legame profondo con il Regno Unito. Fu, infatti, proprio il generale scozzese Montagu Scott McMurdo, nel 1875, ad acquistare i primi terreni sulla collina e a costruire il villino". A raccontarlo è Alessandra Ricci, che guida con la famiglia la dimora storica.

La villa, dopo decenni di abbandono e il rischio di speculazione edilizia, nel 2006 venne acquistata da Antonio Ricci e Silvia Arnaud, papà e mamma di Alessandra. Sei anni di lavori di restauro hanno riportato alla luce l’originalità degli interni e del parco. Non una semplice ricostruzione, ma un recupero rigoroso che ha restituito autenticità e posto Villa della Pergola in una nicchia precisa: turismo di lusso legato a storia e natura.

"Sono stati anni di grande lavoro e impegno – spiega Ricci –, di ricostruzione storica, di tessitura di rapporti, di scoperta. Ci siamo messi in contatto coi Mc Murdo, i Dalrymple e gli Hanbury. Ci hanno aperto i loro archivi e i loro album di famiglia. Anche per loro Villa della Pergola e Alassio sono state una riscoperta. Siamo in un certo senso diventati custodi di una parte di storia delle loro famiglie. Ne siamo felici e onorati".

Il 2025 è speciale anche per un altro motivo: "Sempre quest'anno i giardini sono diventati Partner Garden dalla Royal Horticultural Society, la più importante istituzione orticolturale al mondo, il cui Patron è Re Carlo III. Si tratta di un riconoscimento prestigioso, riservato a pochissimi giardini al di fuori del Regno Unito, che rafforza il nostro impegno nella tutela e valorizzazione di questo patrimonio e pone Alassio al centro del mondo botanico internazionale".

Oggi Villa della Pergola è un esempio di come la valorizzazione del patrimonio possa generare turismo di qualità e incidere sull’economia locale. "A Villa della Pergola registriamo un trend positivo di arrivi sempre più internazionali, soprattutto oltreoceano – sottolinea Ricci –. Sono persone che ci scelgono per vivere un’esperienza autentica lontana dalle mete mainstream. Vogliono un soggiorno immersi nella natura, nella storia, nell’eleganza discreta dell’Italian Riviera".

Un turismo che porta pernottamenti di fascia alta, ristorazione di qualità, servizi collegati e un indotto che coinvolge artigianato ed enogastronomia. "Crediamo molto nella forza attrattiva di Alassio come meta autentica e di un turismo slow – conclude Ricci –: ha tutte le carte in regola per posizionarsi tra le mete più ambite della Liguria, grazie alla sua bellezza, al suo clima e a un’offerta che va oltre l’estate".