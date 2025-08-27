La Guardia di Finanza ferma quattro giovani: in auto macheti, coltelli e liquidi infiammabili

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Savona hanno fermato un’autovettura sospetta con a bordo quattro giovani, di origine nordafricana e residenti a Torino.

Il conducente del veicolo è risultato sprovvisto di patente di guida, mentre gli altri occupanti, apparsi immediatamente insofferenti al controllo, hanno indotto i militari a effettuare un’ispezione più approfondita del mezzo, anche con l’ausilio di un’unità cinofila giunta sul posto. Durante l’intervento sono stati rinvenuti due machete, due coltelli, due bottiglie contenenti benzina e hashish.

L'uomo alla guida della macchina non è stato in grado di fornire alcuna giustificazione circa il possesso delle armi e dei liquidi infiammabili, che sono stati posti sotto sequestro sotto la vigilanza della locale Autorità Giudiziaria.

Al termine delle operazioni, un 25enne è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica per il reato di porto di armi per cui non è ammessa licenza e sanzionato amministrativamente per guida senza patente. Un altro giovane è stato segnalato alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti, anch’esse poste immediatamente sotto sequestro.

L’attività investigativa si inserisce nel più ampio contesto della costante azione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Savona nel contrasto alle diverse forme di illecito, a tutela della sicurezza dei cittadini.