Digital PR 2025: come raccontare notizie che i giornali vogliono davvero pubblicare

Per la Digital PR nel 2025 la sfida non è solo quella di farsi notare - i giornalisti ricevono centinaia di comunicati al giorno – ma anche quella di proporre storie che abbiano un reale valore giornalistico e che, soprattutto, siano capaci di inserirsi in un contesto informativo già saturo senza sembrare l’ennesimo tentativo di autopromozione.

Il punto è che un contenuto non diventa “notizia” solo perché un’azienda lo dichiara tale: a decidere è il filtro editoriale di chi seleziona, valuta e sceglie cosa pubblicare.

Per questo, il lavoro del Digital PR oggi non può ridursi a una mera attività di invio di comunicati stampa, ma deve assomigliare sempre più a quello di un consulente editoriale capace di tradurre le informazioni aziendali in storie che abbiano un interesse pubblico.

Dal comunicato autopromozionale alla narrazione utile

Se un tempo poteva bastare inviare una nota stampa ben scritta e strutturata, oggi la selettività delle redazioni è molto più alta. I giornali, anche online, non hanno spazio per contenuti autoreferenziali o comunicazioni che non generino lettori.

E qui sta il primo punto di svolta: una notizia aziendale può diventare pubblicabile se riesce a superare il confine dell’“io” e a toccare temi che riguardano una comunità più ampia.

Un esempio: il lancio di un nuovo prodotto, di per sé, raramente è una notizia che merita spazio, a meno che non rappresenti un’innovazione di mercato, un cambio di paradigma tecnologico o un segnale di trend che altri attori del settore potrebbero seguire.

Il ruolo delle Digital PR è quello di spostare l’attenzione dall’evento interno all’azienda al suo significato per il mercato, l’economia, la società o i consumatori.

Isan Hydi, CEO di Wolf Agency ci conferma che: “Il 2025 sta mostrando con chiarezza che i giornali non cercano semplici comunicati stampa, ma storie che abbiano un peso reale nel dibattito pubblico. Per un brand questo significa abbandonare la logica dell’autocelebrazione e imparare a inserirsi in un contesto più ampio, fatto di trend, dati e impatti concreti. Le Digital PR non sono più un’attività ancillare: sono uno dei pochi strumenti capaci di trasformare l’informazione aziendale in contenuto giornalistico, se gestite con rigore e con conoscenza delle agende editoriali.”

Capire come funzionano le agende editoriali

Ogni testata, ogni giornalista, ogni sezione di un giornale lavora secondo una propria agenda editoriale, dettata da criteri che cambiano in base al pubblico di riferimento, alla linea editoriale e al momento storico.

Nel 2025, con la crescente dipendenza delle redazioni dalle metriche digitali, è evidente come il successo di una notizia sia misurato non solo dal valore intrinseco, ma anche dalla capacità di generare letture, condivisioni e commenti.

Per un professionista delle Digital PR questo significa saper leggere i segnali: osservare quali temi stanno emergendo, quali argomenti attirano l’attenzione dei giornalisti e quali sono saturi. Significa analizzare non solo i contenuti pubblicati, ma anche quelli che vengono discussi sui social dai professionisti dell’informazione.

Alfonso Alfano, Digital PR Specialist di Wolf Agency sottolinea come: “Il giornalista oggi non ha tempo da perdere con testi generici o autoreferenziali. Ciò che apprezza davvero è ricevere un contenuto già filtrato, arricchito di numeri e punti di vista, pronto per essere trasformato in un articolo. Per questo il nostro lavoro non è inviare e-mail in massa, ma instaurare relazioni di fiducia: capire chi scrive di cosa, personalizzare il pitch e fornire sempre materiale utile. È questo aiuta la notizia a non rimanere nella casella di posta ma ad essere pubblicata.”

I dati come leva narrativa

Uno degli elementi che rende una notizia più attraente agli occhi delle redazioni è la presenza di dati verificabili. Un’inchiesta interna, una ricerca di settore, un sondaggio ben costruito: tutto ciò che porta numeri nuovi e affidabili può trasformare un contenuto aziendale in un contributo giornalistico.

Le testate hanno sempre meno tempo e risorse per condurre studi approfonditi; quindi, chi è in grado di fornire dati esclusivi, accompagnati da un’interpretazione chiara e contestualizzata, aumenta le probabilità che la notizia venga accolta.

Ma anche qui serve attenzione: non basta inviare una tabella, bisogna raccontare i numeri, evidenziare i punti salienti e tradurli in insight che un giornalista possa utilizzare senza stravolgere il proprio lavoro.

Il fattore umano: voci e prospettive

Ogni storia guadagna credibilità quando non si limita a riportare fatti, ma integra punti di vista autorevoli. Le Digital PR di oggi devono quindi saper proporre non soltanto un annuncio, ma anche un commento, una voce esperta, una dichiarazione che aiuti i media a interpretare meglio un fenomeno.

Un case study di un cliente, l’opinione di un dirigente, il racconto di un partner: sono tutti tasselli che arricchiscono la notizia e la rendono più utile per chi deve scriverla.

Il giornalista non cerca un comunicato sterile, ma materiale che possa essere elaborato in un pezzo capace di interessare i lettori. Offrire un punto di vista ben argomentato equivale a dare loro una base già pronta per sviluppare il racconto.

L’equilibrio tra velocità e profondità

Viviamo in un’epoca in cui le redazioni devono pubblicare in tempo reale, spesso con risorse ridotte. Da un lato serve fornire contenuti rapidi e già pronti per essere pubblicati; dall’altro bisogna offrire materiali approfonditi che permettano di distinguersi nel mare di notizie superficiali.

Il compito del Digital PR è muoversi su entrambi i fronti: preparare contenuti sintetici e immediati, utili per le breaking news, e allo stesso tempo proporre dossier più articolati, capaci di generare articoli di analisi o approfondimenti. Chi riesce a dosare questi due piani guadagna un posto stabile tra le fonti di riferimento dei giornalisti.

Evitare di essere troppo autoreferenziali

Una delle ragioni principali per cui molte notizie aziendali finiscono cestinate è l’eccessiva autoreferenzialità. Comunicare al mercato non significa replicare lo stesso tono promozionale usato nelle brochure o nei post pubblicitari: il linguaggio delle PR digitali deve essere asciutto, chiaro, focalizzato sull’impatto della notizia e non sull’autocelebrazione del brand.

Un esempio concreto: invece di annunciare che l’azienda “è leader di mercato” o “punta a rivoluzionare il settore”, molto meglio mostrare come il prodotto o il servizio offra un contributo tangibile al mercato, corredando l’informazione con dati, testimonianze e tendenze già in atto.

Creare relazioni di fiducia con i giornalisti

Il successo delle Digital PR è possibile se ci si affida ad un’agenzia che investe nella qualità delle relazioni costruite. Un giornalista, infatti, quando si fida di una fonte sarà più incline a leggere i suoi comunicati, a rispondere a una mail o a considerare una proposta.

Questa fiducia non nasce dall’insistenza o dalla quantità di invii, ma dalla capacità di fornire contenuti sempre rilevanti, puntuali e corretti. In un ecosistema dove l’AI sta rendendo sempre più semplice generare comunicati standardizzati, la differenza la fanno proprio l’attenzione al dettaglio e la coerenza nel tempo.

La personalizzazione di un pitch, il riferimento a un articolo già scritto dal giornalista, l’offerta di materiali esclusivi: sono piccoli gesti che dimostrano professionalità e rispetto per il lavoro altrui.

Dunque, non basta “diffondere”: bisogna mediare, selezionare, confezionare storie che abbiano senso per i lettori prima ancora che per l’azienda.

La capacità di raccontare una notizia che un giornale voglia davvero pubblicare è, in fondo, il risultato di tre competenze intrecciate: ascolto attento del contesto, cura dei dettagli narrativi e costruzione di rapporti solidi con i giornalisti e i direttori di giornale.

























Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.