Savona, non solo musica al Santuario il 6 settembre: visite guidate straordinarie col FAI

In occasione della serata conclusiva del Festival Internazionale Mandolinistico 2025, la Delegazione FAI di Savona e il Gruppo FAI Giovani offrono un’esperienza unica. I volontari accompagneranno i visitatori alla scoperta del Santuario e dell’Apparizione che ha segnato la storia di Savona.

Il percorso, realizzato in collaborazione con le Opere Sociali di Nostra Signora di Misericordia, permetterà di esplorare l’origine di queste istituzioni e di ammirare i tesori del museo del Santuario. Tra i preziosi oggetti in esposizione, si potranno osservare paramenti sacri e tessuti scampati alle razzie napoleoniche, splendidi ex voto che narrano secoli di devozione e una suggestiva collezione di quadri dell'artista Eso Peluzzi, capaci di evocare atmosfere d’altri tempi.

“La promozione culturale e sociale del Santuario è uno dei temi che ci stanno più a cuore - ricorda l’assessore alla Cultura del Comune di Savona, Nicoletta Negro, che ha voluto fortemente questo sodalizio tra Amministrazione, Opere Sociali e Fai - Sono molto soddisfatta, dunque, dell'estate di animazione e cultura che si è tenuta nella bella piazza di questo luogo tanto caro ai Savonesi, anche grazie al Festival Mandolinistico che quest'anno ha fissato qui ben due concerti. La combinazione tra la musica e la visita guidata speciale condotta dai giovani volontari del FAI è un format destinato ad essere sviluppato nel tempo in modo strutturale”.

In proposito, Giorgio Masio, neo presidente delle Opere Sociali: “Siamo felici di questo primo evento di collaborazione con il Comune e Fai. La valorizzazione e la promozione del Santuario sono al centro delle nostre progettualità e lavoreremo perché sia l'inizio di un percorso”.

“Collaboriamo con entusiasmo con il Comune di Savona, sostenitore FAI, e le Opere Sociali di Nostra Signora di Misericordia - aggiungono infine Virginia Satragno e Chiara Amato per FAI Savona - in quanto queste ultime sono un’istituzione fondamentale per la città e rappresentano un enorme patrimonio artistico che va promosso e valorizzato per tutti i cittadini. La realtà culturale di Santuario è molto viva e siamo contenti di poter contribuire, anche come FAI, alla promozione del nostro territorio”.

L’evento è aperto a tutti, contributo liberale a partire da 5 € per gli iscritti FAI, 8 € per i non iscritti. Durata 1h 15 circa. Prenotazione obbligatoria a savona@delegazionefai.fondoambiente.it