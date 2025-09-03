Lotta allo spaccio: tre denunciati e un segnalato, sequestrata droga ed ecstasy

Nei giorni scorsi i carabinieri del Comando Provinciale di Savona hanno condotto articolati servizi straordinari finalizzati alla prevenzione e alla repressione del traffico e dell’uso illecito di sostanze stupefacenti nel capoluogo cittadino e in vari comuni della provincia.

L’attività, che ha visto l’impiego di numerose pattuglie sul territorio, è stata supportata anche da un veicolo del 15° Nucleo Elicotteri Carabinieri e dai Cinofili del Nucleo di Villanova d’Albenga, con l’ausilio dei cani antidroga.

All’esito dei controlli tre persone sono state deferite in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre un ulteriore soggetto è stato segnalato alla Prefettura di Savona per uso personale. Nel corso delle attività sono state rinvenute e sottoposte a sequestro modiche quantità di hashish e marijuana, nonché alcune pastiglie di ecstasy pronte per la cessione.

L’operazione conferma la costante attenzione dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto ai fenomeni legati al consumo e allo spaccio di droga e rinnova l’invito a tutta la popolazione a collaborare, segnalando qualsiasi situazione sospetta e contribuendo così, in maniera attiva, alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica del territorio.