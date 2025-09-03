Il NY Weekly Magazine premia l’artista finalese Faé A. Djéraba: è tra le 10 donne più ispiratrici al mondo del 2025

Dalla rivoluzione dei media per l’infanzia di Stephanie K. Nihon alla leadership empatica di Gül Gürsoy, dall’alleanza tra tecnologia e coaching di Trishia Domingo alle visioni creative di Kimberly Power. Accanto all’attivismo filantropico di Erin Ward e all’impegno per le disabilità di Lexis Serot. Ma anche il coraggio politico di Tamie Wilson, l’innovazione beauty di Jamielynn De Leon e l’eleganza sostenibile dei vini analcolici di Julia Borelli.

Insomma, tutte figure unite da un filo conduttore: la capacità di innovare e di ispirare, un ventaglio di donne che incarnano la forza trasformativa delle idee. E in questo mosaico di talento, innovazione e impegno sociale, il NY Weekly Magazine, testata digitale americana fondata nel 2019 che si rivolge principalmente a professionisti, imprenditori, influencer e appassionati di attualità, c'è anche la finalese Faé A. Djéraba.

L'artiste plasticienne italo-franco tunisino, in un anno personalmente tanto difficile con gli attacchi hacker subiti via etere ma altrettanto denso di novità e un impegno artistico e sociale sempre più ricco e in evoluzione, è stata inserita dal magazine che vanta un pubblico globale e una media di circa 100.000 lettori mensili tra le dieci donne imprenditrici più ispiratrici da seguire nel 2025.

“La sua vita e opera incarnano il dialogo tra culture”, la motivazione con la quale il magazine motiva la sua scelta. “Nata in Tunisia, cresciuta in Francia e residente in Italia, trasforma le proprie radici multiculturali in un linguaggio artistico potente – si legge ancora – La sua arte è un atto di resistenza e consapevolezza contro la violenza sulle donne, e affronta i temi dell’identità, della sacralità della vita e della condizione umana attraverso fotografia, scultura e installazioni”.

“Le sue mostre – ricordano ancora – spaziano in Europa, Regno Unito e Stati Uniti, e ha inoltre collaborato con una galleria israeliana a Parigi. Tra i progetti più recenti: L’Art de Voir, libro e mostra presentati al Salone Internazionale del Libro di Torino, installazioni di grande formato per sensibilizzare sulla violenza di genere e opere che raccontano rinascita e resilienza. Per Faé, l’arte è un gesto crudo ma poetico di sopravvivenza e trasformazione”.

Una notizia accolta con un immenso orgoglio da Faé: “Essere inserita da NY Weekly Magazine tra le Top 10 Inspiring Women Entrepreneurs to Follow in 2025 è un riconoscimento che mi riempie di gratitudine – dice l'artista plasticienne –. Il mio percorso artistico nasce dal dialogo tra culture e dalla volontà di trasformare le radici multiculturali in un linguaggio potente, fatto di resistenza, consapevolezza e speranza”.

“Grazie a chi continua a credere nella forza dell’arte come strumento di rinascita e trasformazione” chiosa.