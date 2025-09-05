Savona, per i lavori per la messa in sicurezza del Rio Molinero in via Stalingrado proroga fino a novembre

Prorogati i lavori sul Rio Molinero, nel tratto a monte del Parco Ferroviario in via Stalingrado, fino al 21 novembre 2025. La proroga è stata concessa si richiesta della società Sirce incaricata dei lavori.

In particolare, resterà chiusa la corsia lato mare di Via Stalingrado verso levante, con deviazione del traffico tramite un by-pass temporaneo all’interno del Parco Doria. Il traffico pesante e i mezzi eccezionali potranno circolare solo di notte, con scorta tecnica.

Sarà confermato il divieto di fermata e sosta nelle aree interessate, lo spostamento degli stalli per disabili e delle zone di carico-scarico merci, oltre al limite di velocità di 30 km/h. I pedoni dovranno utilizzare percorsi alternativi sul lato opposto del marciapiede, con attraversamenti segnalati in giallo.

Rimane chiuso anche il tratto terminale di Via Buonarroti, con divieto di circolazione e sosta, mentre la fermata bus lato mare di Via Stalingrado sarà spostata temporaneamente sul lato opposto.

I lavori sono la prosecuzione di un precedente lotto, che ha visto interventi nella zona dello stadio Bacigalupo e in via Bove per interventi idraulici di messa in sicurezza del Rio Molinero.