Le “Classic Ladies” incantano il ponente savonese: musica e speranza da Odessa

Un ponte di note e speranza ha unito Odessa alla Riviera ligure nei giorni scorsi, grazie alla tournée del gruppo ucraino “Classic Ladies”, che ha toccato diverse località della provincia di Savona, regalando emozioni e bellezza attraverso la musica.

Provenienti da Odessa, città gemellata con Genova, le quattro musiciste hanno fatto tappa a Toirano, Boissano, Loano, Alassio, Pietra Ligure e nella Chiesa di Gesù Redentore a Borgio Verezzi, esibendosi anche negli studi di Radio Onda Ligure.

Tra tutte le esibizioni, particolarmente toccante è stata quella del 24 maggio a Pietra Ligure, durante la manifestazione “Pietra Ligure in Fiore”. Nel pomeriggio, il pubblico si è raccolto numeroso attorno al palco, attratto dai suoni delicati e potenti, eseguiti da un ensemble tutto al femminile, composto da madri e figlie, maestre e allieve, unite da un unico linguaggio: la musica.

Le “Classic Ladies” hanno proposto un repertorio variegato di brani ucraini e italiani, alcuni dei quali dedicati ai caduti di ogni nazionalità, vittime dei conflitti che ancora oggi sconvolgono il mondo. Le loro esecuzioni, intense ed emozionanti, hanno commosso il pubblico, tra cui anche alcuni paesani originari dell’Ucraina, visibilmente emozionati per un concerto che ha saputo unire culture, popoli e cuori, nel segno della pace e dell’amicizia.

Il gruppo è composto da quattro musiciste professioniste: Prokopenko Oksana (violino), Honcharenko Ksenia (violino), Voiutska Yevheniia (pianoforte), Bystrytska Daria (pianoforte e percussioni).

Tutte sono laureate presso prestigiosi conservatori ucraini (Odessa e Charkiv), con alle spalle studi condotti con i migliori maestri del panorama musicale contemporaneo. Le “Classic Ladies” hanno scelto di dedicare gran parte della loro attività alla formazione e al supporto dei bambini più fragili, lavorando con chi vive in situazioni familiari difficili e con bambini disabili, usando la musica come strumento educativo e terapeutico.

Dal 2018, anno della fondazione del gruppo, hanno raccolto numerosi riconoscimenti in festival internazionali come il “Gold Europe” a Praga, il “Valencia Art Fest” in Spagna, il “London Stars” in Inghilterra, e il “Musical Pearls” in Ucraina. Nella loro città natale sono molto amate e si esibiscono regolarmente nelle più prestigiose sale da concerto.

Al termine del concerto a Pietra, le musiciste sono ripartite portando con sé un pezzo d’Italia e l’abbraccio affettuoso del ponente savonese. A loro volta, hanno lasciato qui il dono della loro arte e un messaggio di speranza: anche nei momenti più bui, la musica può unire e guarire.