Savona, un appalto da 1,1 milioni di euro per la manutenzione ordinaria degli edifici comunali

La giunta comunale ha approvato un nuovo appalto per la manutenzione ordinaria degli stabili comunali, per 1,1 milioni di euro, con l’obiettivo di garantire interventi quotidiani e tempestivi negli edifici di proprietà comunale. L’appalto riguarda tutti i lavori necessari a risolvere esigenze ordinarie o improvvise, dalle riparazioni di guasti alle modifiche di modesta entità, e comprende anche la fornitura dei materiali e dei mezzi necessari all’esecuzione.

Il servizio prevede inoltre interventi urgenti, anche in seguito a calamità o cause di forza maggiore, al fine di tutelare la sicurezza pubblica. Il personale dell’impresa aggiudicataria dovrà essere reperibile in qualsiasi ora del giorno e della notte, pronto a intervenire entro mezz’ora dalla chiamata per transennamenti, installazione di presidi, posizionamento di segnaletica di pericolo, riparazioni di condutture e altre operazioni mirate a eliminare rischi per la pubblica incolumità. L’appalto include anche il trasporto e la posa in opera delle forniture eseguite dall’amministrazione comunale.

Oltre agli interventi ordinari, il progetto prevede lavori programmati di maggiore consistenza, destinati a eliminare situazioni di degrado più complesse non risolvibili con piccole riparazioni. Il programma è stato definito sulla base di un’analisi dello stato di conservazione degli edifici comunali e delle esperienze pregresse. L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante il massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.