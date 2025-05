Ospedale di Comunità ad Albenga, dopo il trasferimento di Medicina iniziano i lavori previsti dal Pnrr

Con il completamento del trasferimento del reparto di Medicina dal terzo al secondo piano del corpo C, hanno preso il via i lavori al Santa Maria di Misericordia di Albenga per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità previsto dal PNRR.

L’Ospedale di Comunità di Albenga, insieme a quello previsto a Cairo Montenotte, sarà integrato con la Casa di Comunità, già inaugurata a febbraio 2025. La struttura ospiterà un centro di riabilitazione post-acuzie, un ambulatorio per patologie lievi gestito dai medici di medicina generale e un presidio dei pediatri di libera scelta. Costituirà inoltre un hub territoriale per specialità come ortopedia, oculistica e urologia, contribuendo a ridurre le liste d’attesa e migliorare l’efficienza del sistema sanitario locale.

Il progetto prevede anche la realizzazione di una Centrale Unica del 118 del Ponente Ligure all’interno dell’ospedale, che permetterà una gestione più efficace delle emergenze e un potenziamento dei servizi di soccorso.

Nel complesso, l’investimento previsto per la realizzazione di sei Case di Comunità, due Ospedali di Comunità e tre Centrali Operative Territoriali in Liguria supera i 13 milioni di euro.

Per Albenga l’investimento è pari a 500 mila euro, destinati all’adeguamento dei locali per accogliere 40 letti e numerose specialità, tra cui il day hospital di dermatologia, l’endoscopia digestiva e interventi di chirurgia generale, vascolare e urologica, oltre alla medicina interna, con la riapertura delle sale operatorie.