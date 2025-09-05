“Swim and Go”, dalla Regione quasi 2 milioni di euro per promuovere il nuoto tra i più giovani

In Liguria arrivano i voucher per insegnare ai più giovani a nuotare. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore allo Sport Simona Ferro, ha approvato il nuovo bando “Swim and Go”, con l’obiettivo di favorire l’avviamento di bambini e ragazzi di età compresa tra 3 e 14 anni alla pratica sportiva del nuoto. La misura, del valore complessivo di 1,9 milioni di euro, prevede l’erogazione di voucher da 500 euro ciascuno, destinati a sostenere le famiglie nelle spese di iscrizione e frequenza a corsi non agonistici presso i complessi natatori della Liguria.



“In Liguria, un territorio che vive di mare e che nel 2025 è ‘Regione Europea dello Sport’, è importante che tutti i ragazzi imparino a nuotare – dichiarano il presidente Marco Bucci e l’assessore Simona Ferro. – Grazie a questa misura vogliamo favorire l’avvicinamento dei più giovani a uno sport che valorizza il legame dei liguri con l’acqua e unisce benessere fisico, inclusione e sicurezza personale. Con ‘Swim and Go’ offriamo un sostegno concreto alle famiglie e contribuiamo a diffondere stili di vita sani, corretti e attivi, rafforzando al tempo stesso la socialità e l’interazione tra i nostri ragazzi”.



Un’attenzione particolare è riservata ai soggetti più vulnerabili: il 10% delle risorse è destinato a minori con disabilità e il 4% ai minori stranieri non accompagnati. Inoltre, per queste ultime due categorie di minori il limite superiore di età si estende fino al compimento dei 18 anni. Potranno richiedere il contributo le famiglie con un ISEE ordinario o ISEE minorenni non superiore a 40.000 euro. Per i minori stranieri non accompagnati non è previsto alcun requisito reddituale e la domanda potrà essere presentata dal rappresentante legale.



Le domande potranno essere presentate esclusivamente online sul portale di FILSE, accedendo mediante SPID o CIE al sistema “Bandi on line” dal sito internetwww.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it, a partire dalle ore 8:30 del 1° ottobre 2025 fino alle ore 23:59 del 31 ottobre 2025.