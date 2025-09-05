Varazze, il nuovo comandante della Polizia Locale è il Primo Commissario Giovanni Izzo

Il nuovo comandante della Polizia Locale di Varazze è il Primo Commissario Giovanni Izzo. Succede all'ex Comandante Mauro Di Gregorio che ha lasciato dal primo di settembre il comando varazzino dopo 3 anni e mezzo, dal marzo 2022.

"A lui vanno i nostri auguri di buon lavoro e un sentito ringraziamento per la disponibilità a guidare il Comando in una funzione così importante per la sicurezza e la vivibilità della nostra città - ha detto il Sindaco Luigi Pierfederici -

Un incarico che richiede impegno, professionalità e vicinanza ai cittadini: siamo certi che con il nuovo comandante proseguiremo nel percorso di innovazione e presenza sul territorio avviato in questi anni".

"Il nuovo comandante è in forza al comune di Varazze da oltre 15 anni con ottima conoscenza del territorio e della nostra realtà cittadina - conclude il primo cittadino varazzino - Congratulazioni e buon lavoro".