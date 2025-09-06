Savona, le segnalazioni di residenti in corso Colombo: sempre più ratti nella zona, le esche non bastano

Dopo la zona di via Servettaz, corso Colombo. Riguardano la via che si affaccia sul mare le ultime segnalazioni di alcuni residenti, fatte agli organi competenti, ma con un rimpallo di responsabilità spiegano i cittadini, sulla presenza di numerosi ratti.

Un problema che solo alcune settimane fa era stato documentato, con tanto di video in piazza Maestri dell'Industria, che riprendevano topi tra i sacchetti e i bidoni della spazzatura. Ad attirare gli animali sarebbero i sacchetti di rifiuti lasciati in abbondanza ai piedi dei cassonetti.

Il Comune ha provveduto a mettere numerose esche, che si vedono in giro per la città, ma fino ad ora non sarebbe bastato a sconfiggere il problema delle numerose colonie dir atti, mentre alcune sarebbero state rimosse da ignoti.

Già anni fa corso Colombo risultava tra le aree della città interessate dal fenomeno, con segnalazioni vicino alla foce del torrente Letimbro, ma colonie di animali sono state segnlate anche in altre zone, come Santa Rita.