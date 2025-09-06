Un settembre ricco di appuntamenti: Albissola Marina si prepara a vivere un mese destinato a lasciare il segno

Un settembre ricco di eventi per continuare a vivere una stagione estiva che, ad Albissola, è ancora ben lontana dal potersi dichiarare conclusa. Prosegue il successo di presenze nel Comune levantino che, in vista del weekend, si prepara a vivere tre appuntamenti davvero imperdibili.

Questa sera infatti, sabato 6 settembre, alle ore 21:15 Piazza della Concordia si trasformerà in un palcoscenico sotto le stelle per ospitare "Guitar of Legend", uno spettacolo musicale e narrativo che celebra le grandi icone del Rock e del Blues.

L'appuntamento fa parte della rassegna musicale "Notti di Note", che anima le serate estive con eventi dedicati alla musica d'autore, alle emozioni dal vivo e alla valorizzazione del talento artistico.

Protagonista della serata sarà la grande musica con il chitarrista e cantautore ligure Matteo Garbarini, artista poliedrico noto per la sua intensità espressiva sulle sei corde e per le sue composizioni originali.

Sul palco Garbarini sarà accompagnato dai Groove Monkey (Fabio Oliva al basso e Filippo Piluso alla batteria) in un viaggio sonoro che attraversa decenni di musica leggendaria. Il repertorio renderà omaggio a giganti come Jimi Hendrix, Eric Clapton, David Gilmour, John Mayer, The Beatles, Rolling Stones, U2 e David Bowie.

A rendere l'esperienza ancora più coinvolgente saranno le voci narranti di Alfa e Mr. Rock le quali accompagneranno il pubblico con storie, aneddoti e riflessioni sui protagonisti della scena musicale internazionale e italiana. Non mancheranno tributi a Battisti e De André, figure che hanno rivoluzionato la musica d'autore con parole e melodie indimenticabili.

"Guitar of Legend" sarà quindi molto più di un concerto: sarà un'occasione per riflettere, attraverso la musica, su temi universali come pace, rispetto e libertà, valori che la musica sa evocare con forza e delicatezza.

Domani poi, domenica 7 settembre, Albissola Marina si trasformerà in un giardino a cielo aperto in occasione di “Albissola in Fiore”, una giornata dedicata alla bellezza della natura, all’artigianato e alle eccellenze del territorio.

Dalle 9:00 alle 20:00 il centro storico e Piazza Liguria ospiteranno una mostra-mercato florovivaistica, arricchita da prodotti locali e laboratori creativi pensati per adulti e bambini.

Tra le attività in programma spicca il laboratorio “Anime del Bosco”, dedicato alla stampa botanica su tessuti naturali. I partecipanti potranno scoprire come ottenere il vero colore delle piante e realizzare creazioni uniche da portare a casa. Il laboratorio si terrà in Piazza dei Leuti dalle ore 10:30 alle 11:30.

L’esperienza floreale tuttavia non sarà confinata soltanto alle piazze: a partire dal 1° settembre infatti i ristoratori del territorio stanno proponendo ai propri clienti menù speciali a base di fiori eduli offrendo un’occasione unica per gustare la creatività della cucina locale.

Infine lunedì 8 settembre, in occasione della Festa Patronale Nostra Signora della Concordia, verrà allestita una tavolata che occuperà tutta la zona pedonale del centro storico di Albissola Marina.

Una serata speciale dunque dedicata al gusto, alla convivialità e alla creatività, tutto ciò nel suggestivo contesto del centro storico cittadino. I ristoranti aderenti all’iniziativa serviranno la cena direttamente ai tavoli disposti lungo il caruggio, trasformando la zona pedonale di Albissola in un grande ristorante a cielo aperto.

Durante la serata due gruppi musicali accompagneranno l’evento con esibizioni dal vivo, mentre alcuni ceramisti locali proporranno un’esperienza creativa legata all’arte della ceramica. Una serata da vivere con gusto quindi, tra sapori liguri, musica e arte.

Infine è iniziato il conto alla rovescia in vista di Albissola Comics, festival del fumetto pronto a trasformare il volto della cittadina in occasione del weekend del 20-21 settembre.

Albissola Marina dunque è pronta a regalarsi (e regalare) l’ennesimo mese di grandi eventi: l’invito ovviamente è quello di partecipare per vivere il paese sotto una veste frizzante ed estremamente coinvolgente.