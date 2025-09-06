Ellera, la comunità intera si stringe per l'ultimo saluto a Giovanni Rossello

Tutti stretti, uniti, vicini alla famiglia per dare un ultimo saluto ad un figlio di Ellera, un papà per molti giovani della frazione di Albisola Superiore.

Questa mattina in tanti hanno voluto rendere omaggio sia dentro la chiesa parrocchiale di San Bartolomeo, sul sagrato, sulla strada, a Giovanni Rossello scomparso a 71 anni a causa di un tragico incidente agricolo.

Rossello era da poco andato in pensione dopo che per 68 anni con la sua famiglia aveva gestito la storica trattoria "Il Molino" chiusa nel giugno del 2024.

Priore della Confraternita, Rossello era un classico oste di una volta, dai toni gentili, garbati, sempre pronto ad accontentare le esigenze dei clienti nel ristorante aperto nel 1956 da Teresa e Vittorio Rossello.

Una figura storica, indimenticabile e la presenza delle molteplici persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, apprezzarlo, lo hanno testimoniato.

Davanti al suo amato Molino l'abbraccio di una comunità che ha perso un suo figlio.