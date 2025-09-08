Albenga, uffici postali di via dei Mille chiusi per tutto settembre: operativa la sede di via Piave

Gli uffici postali di via dei Mille ad Albenga resteranno chiusi indicativamente per tutto il mese di settembre. Questa mattina sono infatti iniziati i lavori di sistemazione definitiva del soffitto, danneggiato a seguito delle problematiche sorte lo scorso ottobre durante un intervento di ristrutturazione in un appartamento situato sopra la sede postale.

All’epoca l’imprevisto, con la caduta di calcinacci dal soffitto, aveva reso necessario un intervento urgente per mettere in sicurezza la struttura e consentire la continuità del servizio. Ora si procede con un intervento strutturale più ampio che permetterà di restituire i locali alla piena funzionalità e sicurezza per utenti e dipendenti.

Nel frattempo, da oggi 8 settembre, il servizio postale in città sarà garantito esclusivamente dall’ufficio di via Piave, che ha ampliato l’orario di apertura per far fronte alla maggiore affluenza. Lo sportello sarà operativo dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 13.45. In questa sede sono attivi tutti i servizi e, secondo Poste Italiane, i cittadini non dovrebbero subire particolari disagi.

L’ufficio di via Piave resterà operativo fino a quando i locali di via dei Mille non saranno dichiarati nuovamente sicuri e pronti ad accogliere il pubblico.