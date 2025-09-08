Altare, il servizio di post-scuola resta attivo per supportare i genitori che lavorano

Anche per l’anno scolastico 2025/2026 il Comune di Altare garantirà il servizio di post-scuola per gli alunni dell'infanzia e della primaria. La giunta Briano ha deciso di confermare l’iniziativa già attiva lo scorso anno, che permette ai bambini di rimanere a scuola fino alle 17:00, supportando le famiglie con genitori lavoratori.

Il servizio, riservato a un massimo di 10 alunni, sarà attivo nei giorni previsti dal calendario scolastico, dal lunedì al venerdì, in apposite aule del plesso scolastico. L’organizzazione prevede l’affidamento a un soggetto del terzo settore, con personale socio-educativo qualificato. Anche per il 2025/2026 il Comune ha confermato l’affidamento alla ditta Mameri, già gestore del servizio di pre-scuola, garantendo continuità ed efficienza.

Le iscrizioni saranno accolte secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande presso il protocollo comunale. In caso di rinunce durante l’anno, le domande escluse saranno valutate seguendo lo stesso criterio. L’iniziativa risponde concretamente alle esigenze delle famiglie lavoratrici, offrendo un servizio educativo sicuro e continuativo per i bambini delle scuole dell’infanzia e primarie di Altare.