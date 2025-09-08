Savona torna sui banchi… e in sella, riparte l’iniziativa "A scuola in bici"

Si torna sui banchi… e in sella! Con l’avvio del nuovo anno scolastico riprende anche l’iniziativa “A scuola in bici”, parte del progetto “Distretto Smart Comunità Savonesi”, promosso dalla Provincia di Savona con il supporto di IRE SPA e la collaborazione della piattaforma per la mobilità sostenibile Wecity.

Il progetto, avviato lo scorso febbraio, mira a incentivare studenti e studentesse dai 16 anni in su a raggiungere quotidianamente la scuola in bicicletta, riducendo le emissioni di CO₂ e contribuendo a uno stile di vita più sano e consapevole.

A rendere tutto ancora più coinvolgente sarà l’anima competitiva dell’iniziativa: una sfida tra istituti di Savona dove a vincere non è il singolo, ma la scuola che, grazie agli spostamenti degli studenti in bici, accumulerà il maggiore risparmio di anidride carbonica.

“A scuola in bici vuole essere un’opportunità per unire salute, sostenibilità e spirito di squadra” – ha commentato Pierangelo Olivieri, Presidente della Provincia di Savona – “Una sfida virtuosa che premia non solo l’impegno dei singoli ma anche il valore collettivo di un gesto quotidiano”.

A partire dalla scuola o dall’università di appartenenza, sull’app Wecity verranno infatti create le rispettive squadre che, fino al 31 dicembre 2025, potranno contribuire alla riduzione complessiva di CO₂ sommando ciascuna i contributi dei propri membri.

I chilometri ritenuti validi saranno: quelli compiuti in bicicletta, muscolare o a pedalata assistita, nel percorso casa-scuola; non sarà necessario seguire il tragitto più breve ed è consentito effettuare soste intermedie, purché la durata complessiva del singolo spostamento non superi le 4 ore; saranno calcolati anche i viaggi intermodali (ad esempio bici + treno), poiché l’app è in grado di separare i mezzi validi (bici) e inserirli nella missione.

In palio, per gli istituti meglio classificati, ci sarà un premio in denaro da investire esclusivamente in progetti legati alla mobilità sostenibile. Un modo concreto per generare impatto ambientale, rafforzare il senso di comunità e portare valore tangibile nei territori.

“Abbiamo già visto che quando ci sono strumenti semplici e obiettivi chiari le persone rispondono con entusiasmo” – ha aggiunto Paolo Ferri, CEO di Wecity – “E la scuola è il luogo ideale per costruire nuove abitudini e creare cultura”.

Le scuole secondarie superiori e il Campus universitario coinvolti nel progetto sono: il Campus Universitario di Savona, l’Istituto Boselli-Alberti-Mazzini-Da Vinci, l’Istituto Ferraris-Leon Pancaldo, il Liceo Chiabrera-Martini, il Liceo G. Della Rovere e il Liceo Orazio Grassi.

Partecipare è semplice: basta scaricare l’app Wecity, registrarsi inserendo il codice dedicato e iniziare a pedalare. Ogni tragitto casa-scuola tracciato dall’app contribuirà al punteggio del proprio istituto. Il resto lo farà la tecnologia, misurando con precisione i chilometri percorsi e il risparmio ambientale generato.