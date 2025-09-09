Lavoro nel savonese, previste 1.490 assunzioni a settembre

Proseguono le rilevazioni mensili della Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati Excelsior. L’indagine si focalizza sulle principali caratteristiche delle entrate programmate dalle imprese savonesi nel mese di settembre 2025, con un focus sulle tendenze occupazionali per il periodo settembre – novembre 2025.

Come emerge dalle elaborazioni del Servizio Informazione economica e orientamento al lavoro della Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati dell’analisi Excelsior, sono 1.490 le entrate complessive programmate nel mese di settembre in provincia di Savona. In Liguria, a settembre, le previsioni occupazionali si attestano sulle 10.900 unità, mentre a livello nazionale sono 569.000 i lavoratori ricercati dalle imprese. Nel Savonese sono 4.370 le entrate previste nel periodo settembre -novembre 2025.

Analizzando nel dettaglio il mese di settembre, si rileva che in provincia di Savona nel 23% dei casi le entrate previste saranno stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nel 77% saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita). Le entrate previste si concentreranno per il 62% nel settore dei servizi, per il 68% nelle imprese con meno di 50 dipendenti e il 18% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota inferiore alla media nazionale (20%). In 58 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati e per una quota pari al 24% le assunzioni interesseranno giovani con meno di 30 anni.

Per una quota pari al 21% le imprese prevedono di assumere personale immigrato. Il 13% delle entrate previste sarà destinato a personale laureato e le tre figure professionali più richieste concentreranno il 30% delle entrate complessive previste. Per una quota pari al 70% delle entrate viene richiesta esperienza professionale specifica o nello stesso settore e le imprese che prevedono assunzioni saranno pari al 13% del totale.

Nel mese di settembre le entrate previste nei principali settori di attività sono: Servizi di alloggio, ristorazione e turistici (280), Servizi alle persone (220), Costruzioni (210), Commercio (200) e Servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone (90).

L’indagine del Sistema Informativo Excelsior è realizzata da Unioncamere in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In allegato il bollettino Excelsior mensile per la provincia di Savona