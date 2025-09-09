Albenga, ruba un cellulare in pieno centro e viene braccata dalla polizia locale: giovane arrestata

Ruba un cellulare in pieno centro e viene rintracciata dopo pochi metri e arrestata.

Una giovane, S.D.N., in Piazza del Popolo ad Albenga si sarebbe impossessata di un telefono per poi darsi la fuga.

La persona derubata ha chiesto aiuto ed è stata raggiunta dagli agenti ai quali ha fornito alcune indicazioni utili per l'identificazione. Dopo qualche minuto è stata fermata e tratta in arresto.

La donna, difesa dall'avvocato Gian Maria Gandolfo è stata processata per direttissima questa mattina in Tribunale a Savona. L'arresto è stata convalidato e il giudice ha disposto l'obbligo di firma.