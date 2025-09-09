Swingy e Mose: confronto tra moduli girevoli per portabici

Se succede anche a te, niente panico: la soluzione esiste ed è molto semplice. Sul mercato trovi infatti i moduli basculanti per portabici, accessori che permettono di spostare lateralmente la struttura senza doverla smontare.
Il problema del portellone bloccato dal portabici? La soluzione ideale è il modulo basculante
Il modulo girevole è un robusto dispositivo in acciaio che si installa sul gancio traino con sfera flangiata e integra una sfera traino aggiuntiva, sulla quale viene fissato il portabiciclette.
Grazie al suo sistema basculante, permette di spostare lateralmente la piattaforma portabici e di aprire comodamente il bagagliaio, senza la necessità di smontare tutto ogni volta.
Moduli girevoli per portabiclette da gancio traino
Entrambi i modelli sono affidabili, ma presentano differenze che contano in termini di montaggio, portata e versatilità.
Modulo basculante Fabbri Mose
Prodotto dalla storica azienda italiana Fabbri Portatutto, attiva dal 1962, il Mose è un modulo basculante progettato per chi cerca una soluzione dedicata e su misura per il proprio camper puro o furgone commerciale.
Montaggio dedicato: si fissa al veicolo tramite un adattatore specifico, compatibile con Fiat Ducato, Citroën Jumper e Peugeot Boxer.
Versatilità d’uso: può essere installato per aprirsi a sinistra o a destra, in base alle necessità.
Portata massima: supporta fino a 60 kg, valore sufficiente per spostare un portabici da gancio traino con 3-4 biciclette, a seconda del peso.
Limite: la compatibilità è ristretta ai soli modelli elencati e non si estende ad altri veicoli come Ford Transit o Iveco Daily.
Modulo girevole Swingy
Swingy è un prodotto dell’azienda polacca LEMET, attiva dal 1992 e oggi specializzata in accessori per camper come ganci traino, prolunghe del telaio e sospensioni pneumatiche aggiuntive.
Alta capacità di carico: supporta fino a 90 kg, perfetto anche per portabici da 4 biciclette pesanti come MTB, fat-bike o e-bike.
Installazione semplice: si monta direttamente sulla barra del gancio traino, senza richiedere adattatori aggiuntivi.
Compatibilità universale: adatto a numerosi veicoli, tra cui Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper, Ford Transit, Iveco Daily e molti altri.
Confrono tra i due moduli girevoli SWINGY di LEMET e Mose di FABBRI
Entrambi sono solidi, resistenti e sicuri.
Il Fabbri Mose è ideale per chi desidera una soluzione dedicata a un modello specifico come il Fiat Ducato, il Peugeot Boxer o Citroën Jumper
Il LEMET Swingy eccelle invece in versatilità e capacità di carico, risultando più pratico e universale.
Se cerchi massima libertà d’uso e devi gestire carichi più pesanti, la scelta migliore è Swingy.
Se invece ti serve un sistema specifico per il tuo veicolo e non hai bisogno di grande portata, allora il Mose è perfetto per te.
Dove acquistare i moduli girevoli per portabici
I moduli basculanti LEMET Swingy e Fabbri Mose sono disponibili su X-CAMPING, lo store specializzato in ganci traino, portabici e portamoto, sospensioni pneumatiche aggiuntive e accessori per il trasporto.
Scegliere un rivenditore affidabile significa avere la certezza di:
ricevere consulenza qualificata,
acquistare un prodotto perfettamente adatto alle tue esigenze.
