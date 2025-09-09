Swingy e Mose: confronto tra moduli girevoli per portabici

Se succede anche a te, niente panico: la soluzione esiste ed è molto semplice. Sul mercato trovi infatti i moduli basculanti per portabici, accessori che permettono di spostare lateralmente la struttura senza doverla smontare.

Il problema del portellone bloccato dal portabici? La soluzione ideale è il modulo basculante

Il modulo girevole è un robusto dispositivo in acciaio che si installa sul gancio traino con sfera flangiata e integra una sfera traino aggiuntiva, sulla quale viene fissato il portabiciclette.

Grazie al suo sistema basculante, permette di spostare lateralmente la piattaforma portabici e di aprire comodamente il bagagliaio, senza la necessità di smontare tutto ogni volta.

Moduli girevoli per portabiclette da gancio traino

Entrambi i modelli sono affidabili, ma presentano differenze che contano in termini di montaggio, portata e versatilità.

Modulo basculante Fabbri Mose

Prodotto dalla storica azienda italiana Fabbri Portatutto, attiva dal 1962, il Mose è un modulo basculante progettato per chi cerca una soluzione dedicata e su misura per il proprio camper puro o furgone commerciale.

Montaggio dedicato: si fissa al veicolo tramite un adattatore specifico, compatibile con Fiat Ducato, Citroën Jumper e Peugeot Boxer.

Versatilità d’uso: può essere installato per aprirsi a sinistra o a destra, in base alle necessità.

Portata massima: supporta fino a 60 kg, valore sufficiente per spostare un portabici da gancio traino con 3-4 biciclette, a seconda del peso.

Limite: la compatibilità è ristretta ai soli modelli elencati e non si estende ad altri veicoli come Ford Transit o Iveco Daily.

Modulo girevole Swingy

Swingy è un prodotto dell’azienda polacca LEMET, attiva dal 1992 e oggi specializzata in accessori per camper come ganci traino, prolunghe del telaio e sospensioni pneumatiche aggiuntive.

Alta capacità di carico: supporta fino a 90 kg, perfetto anche per portabici da 4 biciclette pesanti come MTB, fat-bike o e-bike.

Installazione semplice: si monta direttamente sulla barra del gancio traino, senza richiedere adattatori aggiuntivi.

Compatibilità universale: adatto a numerosi veicoli, tra cui Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper, Ford Transit, Iveco Daily e molti altri.

Confrono tra i due moduli girevoli SWINGY di LEMET e Mose di FABBRI

Entrambi sono solidi, resistenti e sicuri.

Il Fabbri Mose è ideale per chi desidera una soluzione dedicata a un modello specifico come il Fiat Ducato, il Peugeot Boxer o Citroën Jumper

Il LEMET Swingy eccelle invece in versatilità e capacità di carico, risultando più pratico e universale.

Se cerchi massima libertà d’uso e devi gestire carichi più pesanti, la scelta migliore è Swingy.

Se invece ti serve un sistema specifico per il tuo veicolo e non hai bisogno di grande portata, allora il Mose è perfetto per te.

Dove acquistare i moduli girevoli per portabici

