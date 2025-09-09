Ceriale e Auser Savona: al via corsi di attività motoria e sul digitale

Grazie alla convenzione con Auser Savona, inizieranno a Ceriale presso la Tensostruttura di via Tagliasacchi, sede della Croce Rossa, i corsi di attività motoria e ginnastica dolce.

Il progetto. finanziato con fondi regionali Europe Liguria Silver Fit Plus - allenarsi alla longevità" del Comitato regionale del Centro sportivo italiano, avrà inizio il 15 settembre e terminerà il 4 dicembre.

Saranno offerte due sessioni settimanali, lunedì e giovedì, dalle 9 alle 10.30: il corso sarà gratuito con soli costi copertura assicurativa.

L’iniziativa promuove la diffusione della cultura del movimento nella terza età, associandola a momenti di socializzazione.

“Questo è un primo inizio della convenzione con Auser Savona Odv/E.T.S., rappresentata dalla dott.ssa Anna Giacobbe, che sono sicura porterà benefici ai nostri cittadini” afferma l’assessore ai servizi sociali Barbara De Stefano.

“La stessa convenzione è stata realizzata proprio per poter offrire supporto ai più fragili e promuovere l’invecchiamento attivo. Con il tempo e con la collaborazione dei volontari, riusciremo tutti insieme a fare un ottimo lavoro nel segno della socialità” aggiunge l’assessore De Stefano.

Le iscrizioni avverranno in loco il giorno 15 settembre o contattando Auser Savona al numero: 019-8335492.

E il prossimo 25 settembre, presso la sala Polivalente “Fizzotti”, avrà inizio il corso “Digitale Facile”, completamente gratuito, con quattro date a cadenza settimanale per poter aiutare a confrontarsi con il mondo online: “Si tratta di un altro progetto di utilità sociale per la nostra comunità, grazie al quale si potranno migliorare le conoscenze di internet e delle nuove tecnologie, dalla creazione dello SpiD, alla gestione della posta elettronica, fino all’utilizzo di App e dei social” conclude.

Gli altri appuntamenti del corso digitale saranno il 2, il 9 e il 15 ottobre, sempre con orario dalle 16.00 alle 17 e 30.