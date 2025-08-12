Savona, perdono un borsello con 7.000 euro di incasso della consegna dei lumini, appello per ritrovarlo sui social

Avevano lavorato per la vendita dei lumini ai bagni marini, incassando .7000 euro. Sono giovani studenti di 20 anni che per pagarsi parte dell'Università si danno da fare per guadagnare qualcosa. Ma all'improvviso si accorgono di avere perso il borsello con tutto l'incasso, probabilmente tra il Lido dei Pini e il litorale delle Fornaci.

Ed ecco che la mamma di uno dei giovani ventenni, Serena Bianchi, lancia l'appello sui social. “Mio figlio, un ragazzo di 20 anni,- ha scritto su Facebook - con i suoi amici per guadagnarsi i soldi per l'università, hanno consegnato i lumini a tutti i bagni della riviera: hanno perso il portafoglio contenente tutto l'incasso 7000 euro, e non ci sono documenti all'interno. Vi prego se l'aveste trovato( so che è un gesto davvero nobile) ma contattatemi".