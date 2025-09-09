Dai Clavesana ai Grimaldi: Stellanello tra storia e tradizioni nobiliari

Domenica 14 settembre il Comitato per la tutela del patrimonio e delle tradizioni dell’associazione Internazionale Regina Elena Odv, nell’ambito del ciclo di eventi “Medioevo nei feudi dei Del Carretto”, organizzerà a Stellanello la commemorazione dal titolo “Stellanello, dai Clavesana ai Grimaldi di Monaco”.

L’evento si svolgerà presso il Centro Culturale Gabriele D’Annunzio, in località Bonelli, e prevede il seguente programma: alle ore 10 avrà luogo la solenne cerimonia con gli interventi di Claudio Cavallo, Sindaco di Stellanello; dei primi cittadini dei Comuni storicamente legati alle famiglie Clavesana e Del Carretto; e di Andrea Carnino, Vice Segretario Amministrativo Nazionale del Sodalizio.

Alle ore 11 seguirà la conferenza di Andrea Carnino, dedicata al legame tra i Savoia e il Ponente Ligure. L’intervento ripercorrerà la storia dal 1046, anno delle nozze tra Adelaide di Torino e Oddone di Savoia, fino ai soggiorni della Regina Margherita a Bordighera nei primi anni del Novecento. Saranno inoltre approfonditi eventi storici come il viaggio della Sacra Sindone nel Ponente Ligure nel 1706 e le origini di quattro nobili famiglie che hanno segnato la storia del territorio: i Conti di Ventimiglia, i Clavesana, i Del Carretto e i Grimaldi.



