Laigueglia, serata filosofica con la presentazione de "L’anima dei greci" di Giuseppe Arcadio Losa

Venerdì 12 settembre, alle ore 21, presso la sala E. Pavia del complesso SEMUR a Laigueglia, l’Associazione Vecchia Laigueglia propone una serata di approfondimento filosofico e culturale con la presentazione del libro L’anima dei greci di Giuseppe Arcadio Losa. All’incontro dialogherà con l’autore Giacinto Buscaglia, mentre letture tratte dal volume saranno curate dallo stesso Losa.

In un’epoca dominata dalla tecnologia e dall’economia, parlare di anima può sembrare inattuale. Tuttavia, come dimostra l’autore, questo concetto antico continua a interrogare la coscienza contemporanea. Il libro accompagna il lettore in un viaggio affascinante tra scrittori e filosofi greci, ricostruendo la complessa trama di riflessioni che ruotano attorno a una delle questioni più profonde della nostra umanità.

Attraverso parole e letture, Losa mostra quanto ancora oggi gli antichi greci possano insegnarci: la sfida più difficile, e al tempo stesso più necessaria, è avanzare verso la completezza dell’essere umano. L’ingresso all’evento è libero.